Yapay Zekaya Geçen Şirket Bütün Çalışanlarını Kovdu: Ülkeyi Karıştan Karar

Polonya’da OFF Radio Krakow adlı radyonun, gazetecilerini işten çıkarıp yapay zeka ile yayınlarını sürdürme kararı alması ülkenin ana gündem maddelerinden biri oldu.

Geçtiğimiz haftalarda tüm çalışan gazetecilerini işten çıkaran radyo, bu hafta itibarıyla 'Polonya’da bir ilk' olarak duyurduğu, yapay zekâ tarafından yaratılan sanal karakterlerin sunduğu yeni bir formatla yayın hayatına geri döndü.

Radyo yönetimi, bu yapay karakterlerin genç dinleyici kitlesine hitap edeceğini ve kültür, sanat, sosyal konular gibi başlıklarda yayın yapacaklarını açıkladı.

TEPKİLER GECİKMEDİ

Ancak eski çalışanlardan Mateusz Demski, bu değişikliğe sert bir dille tepki gösterdi. Demski, yapay zekâ ile çalışanların yer değiştirilmesini 'tehlikeli bir emsal' olarak tanımlayarak, medya sektöründe yıllardır emek veren tecrübeli çalışanların yerinin makinelerle doldurulması büyük bir risk olduğunu ifade etti.

Demski’nin açık mektubu, Polonya genelinde büyük destek buldu ve kısa sürede yaklaşık 15 bin kişi tarafından imzalandı.

TARTIŞMA BAKANLIĞA UZANDI

Radyonun bu hamlesi, kamu fonlarıyla desteklenen bir medya kuruluşu olduğu için çok daha fazla eleştirinin hedefi oldu. OFF Radio Krakow’un başkanı Marcin Pulit, gazetecilerin işten çıkarılma kararının yapay zeka deneyinden kaynaklı değil dinleyici oranlarının düşük olması nedeniyle alındığını öne sürdü.

Öte yandan, Polonya Dijital İşler Bakanı Krzysztof Gawkowski de bu olay üzerine yapay zekânın kullanım sınırlarına dair yasal düzenlemelerin gerekli olduğunu dile getirdi. Gawkowski, “Yapay zekânın gelişimini desteklesem de bazı sınırların aşıldığını düşünüyorum” diyerek yapay zekânın 'insan yararına kullanılması gerekiyor' notunu düştü.

Radyo, yeni formatında Nobel ödüllü Polonyalı şair Wisława Szymborska’nın sesiyle oluşturulmuş bir yapay zekâ karakterle 'röportaj' yaparak farklı bir deneyim sundu. Szymborska Vakfı Başkanı Michał Rusinek ise şairin mizahi bir kişiliği olduğunu belirterek bu yaratıcı deneye sıcak baktıklarını belirtti.

Kaynak: Sputnik