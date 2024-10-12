Yapay Zekaya Bunları Sakın Sormayın! Bilim İnsanlarından 'Ölümcül' Uyarısı

BİNG COPILOT ARACI TUTARSIZ CEVAPLAR VERDİ

Microsoft'un yapay zeka destekli sohbet robotu Bing Copilot kullanılarak yapılan araştırmada, 500 cevap klinik eczacılar ve doktorlar tarafından verilen yanıtlarla karşılaştırıldı. Cevapların dörtte birinden fazlasının (yüzde 26) referans verilerle eşleşmediği ve yüzde 3'ünden fazlasının tamamen tutarsız olduğu belirlendi. Detaylı analizde ise, cevapların yüzde 42'sinin orta veya hafif zarara yol açabileceği, yüzde 22'sinin ise ölüme veya ciddi zarara neden olabileceği görüldü.