Bilim Tutkunları Soğuk Havaya Aldırmadı

Osmangazi Belediyesi’nin Bilim ve Amatör Astronomi Kulübü iş birliğinde düzenlediği ‘Köylerde Bilim Buluşmaları’nın üçüncüsü Soğukpınar Mahallesi’nde gerçekleşti.

‘Cumhuriyet Işığında Bilim’ temasıyla düzenlenen bilim buluşması, Soğukpınar Mahallesi Muhtarı Mehmet Şirin'in bölgenin tarihi ve doğası hakkında yaptığı bilgilendirme konuşması ile başladı. Etkinlik, gökyüzü meraklısı katılımcıların teleskopla Venüs gözlemi yapması ile devam etti. Venüs gözleminin ardından Emekli Bürokrat Vedat Atacan, ‘Atatürk ve Bilim’ konulu bir sunum yaptı. Sunumun ardından Tarihçi İlker Tankut, NOBEL Ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ı anlattı.

Astrofotoğrafçı Eyüphan İzmirlioğlu ise astrofotoğrafçılık hakkında kısa bilgiler vererek galaksi ve nebula gibi gök nesneleriyle ilgili çektiği fotoğrafları göstererek, hikayelerini anlattı. Amatör astronom Arif Bozdemir'in gökyüzündeki bazı yıldız ve takımyıldızları tanıttığı etkinlikte, katılımcılar soğuk havaya rağmen ateş başında bilim dolu bir gece yaşadı.

‘Cumhuriyet Işığında Bilim’ temalı etkinlik Satürn gözlemiyle son buldu.

Kaynak: İHA