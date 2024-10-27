Apple 1 Milyon Dolar Ödül Verecek: Tek Bir Şartları Var

Teknoloji devi Apple, gelecek hafta iPhone ve Mac'lere getirmeye hazırlandığı yapay zeka servisi olan Apple Intelligence için dikkat çeken bir adım attı. Şirketin, yapay zeka platformunda açıkları keşfeden kişilere 1 milyon dolara kadar ödül vereceği bildirildi.

Apple’ın bloğunda yayımlanan bir yazıda, Private Cloud Cormpute sunucularında uzaktan kötü amaçlı kod çalıştırabilen açıkları keşfeden herkese 1 milyon dolara kadar ödül verileceği açıklandı.

Hassas bilgileri ya da müşterilerin şirketin özel bulut servisine gönderdikleri bilgileri elde edebilen açıkları keşfedenler ise 250 bin dolar ödül kazanacak. Şirket, ayrıcalıklı bir ağ konumundan hassas kullanıcı bilgilerini erişebilen açıklar için ise ödülü 150 bin dolar olarak belirledi.