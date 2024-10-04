İphone Kullananlar Dikkat! Şikayet Yağdı, Kritik Hata Çözüldü

Apple, 16 Eylül’de milyonlarca iPhone için merakla beklenen iOS 18 güncellemesini yayınladı. Yeni yapay zeka, yepyeni tasarım ve çok sayıda özellikle gelen bu güncelleme, kullanıcıların da beğenisini kazandı. Ancak her yeni güncellemede olduğu gibi iOS 18’in de ilk resmi sürümünde gözle görülür hatalar ortaya çıktı. Öyle ki yüzlerce kullanıcı Reddit platformu ve diğer forumlardan şikayetlerini tek tek yazdı.