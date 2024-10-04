İphone Kullananlar Dikkat! Şikayet Yağdı, Kritik Hata Çözüldü
Birçok farklı yenilik içeren iOS 18 güncellemesini yayınladıktan sonra çok sayıda şikayet alan Apple, harekete geçti. Milyonlarca iPhone kullanıcısını ilgilendiren yeni bir güncelleme yayınladı. Hataların giderilmesi için yayınlanan iOS 18.0.1 güncellemesinde neler var?
Kaynak: Macrumors
Apple, 16 Eylül’de milyonlarca iPhone için merakla beklenen iOS 18 güncellemesini yayınladı. Yeni yapay zeka, yepyeni tasarım ve çok sayıda özellikle gelen bu güncelleme, kullanıcıların da beğenisini kazandı. Ancak her yeni güncellemede olduğu gibi iOS 18’in de ilk resmi sürümünde gözle görülür hatalar ortaya çıktı. Öyle ki yüzlerce kullanıcı Reddit platformu ve diğer forumlardan şikayetlerini tek tek yazdı.
Yapılan şikayetler üzerine Apple harekete geçti ve beklenen düzeltmeleri içeren iOS 18.0.1 güncellemesini yayınladı. Peki iOS 18.0.1 güncellemesinde neler var? İşte detaylar…
IOS 18.0.1 GÜNCELLEMESİ ÇIKTI
Macrumors’un derlediği habere göre iOS 18.0.1 güncellemesinde yeni özellikler içermiyor. Hataları düzeltmeye yönelik yayınlanan güncellemede, dokunmatik ekranla ilgili düzeltmeler yapıldı.
Apple, iOS 18.0.1’in değişiklik listesini şöyle açıkladı:
-Bu güncelleme, iPhone'unuz için önemli hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri sağlıyor iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modellerinde dokunmatik ekran belirli durumlarda geçici olarak yanıt vermiyordu. Bu hata giderildi.
- iPhone 16 Pro modellerinde HDR kapalıyken 4K'da Ultra Geniş kamerada makro modunda video kaydederken kamera donma sorunu yaşıyordu. Bu sorun çözüldü.
- Paylaşılan bir Apple Watch kadranıyla bir mesaja yanıt verirken mesajlar beklenmedik şekilde kapanabiliyordu. Bu sorun da çözüme kavuştu