Apple'dan iPhone 16 Kararı: Üretim Azaltıldı, Hisseler Düştü!

Apple'ın yapay zeka özellikleriyle öne çıkarmayı planladığı iPhone 16 serisine talep beklentilerin altında kalınca şirket, üretim hedefini 10 milyon adet düşürme kararı aldı. Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre, özellikle standart iPhone 16 modellerine talebin düşük olması bu kararı tetikledi. Bu değişiklik sonrası Apple hisselerinde yüzde 2 düşüş yaşandı.

Yüksek talep gören iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinin aksine, iPhone 16 üretim tahminleri 84 milyon adede kadar düşürüldü. 2025'in ilk çeyreğinde 45 milyon, ikinci çeyreğinde ise 39 milyon iPhone üretilmesi planlanıyor.