TFF, Google'ın Ücretsiz Uygulaması Blogspot'a Erişim Engeli Getirdi

Google'ın ücretsiz blog platformu Blogger'ın alan adı blogspot.com'a erişim engeli getirildi. Erişim engeli kararının TFF'nin tarafından getirildiği öğrenildi.

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TFF, Google'ın Ücretsiz Uygulaması Blogspot'a Erişim Engeli Getirdi

Google’ın blog servisi Blogger'a erişim engeli getirildi.

TFF, Google'ın Ücretsiz Uygulaması Blogspot'a Erişim Engeli Getirdi - Resim : 1

KARAR TFF TARAFINDAN ALINDI

Erişim engeli kararının Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alındığı belirtildi.

TFF, Google'ın Ücretsiz Uygulaması Blogspot'a Erişim Engeli Getirdi - Resim : 2

Siteye girmek isteyen kullanıcılar, "Bu internet sitesi (blogspot.com) aşağıdaki karara istinaden erişime engellenmiştir... Türkiye Futbol Federasyonu; 22.10.2024 tarihli 047-05 D.iş sayılı kararı" uyarısıyla karşılaştı.

TFF, Google'ın Ücretsiz Uygulaması Blogspot'a Erişim Engeli Getirdi - Resim : 3

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Kaynak: Gerçek Gündem

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