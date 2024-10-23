TFF, Google'ın Ücretsiz Uygulaması Blogspot'a Erişim Engeli Getirdi
Google'ın ücretsiz blog platformu Blogger'ın alan adı blogspot.com'a erişim engeli getirildi. Erişim engeli kararının TFF'nin tarafından getirildiği öğrenildi.
Google’ın blog servisi Blogger'a erişim engeli getirildi.
KARAR TFF TARAFINDAN ALINDI
Erişim engeli kararının Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alındığı belirtildi.
Siteye girmek isteyen kullanıcılar, "Bu internet sitesi (blogspot.com) aşağıdaki karara istinaden erişime engellenmiştir... Türkiye Futbol Federasyonu; 22.10.2024 tarihli 047-05 D.iş sayılı kararı" uyarısıyla karşılaştı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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