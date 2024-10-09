Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)'nın internet sayfasında yer alan açıklamaya göre; İstanbul'da Semih Çelik’in iki genç kadını canice katletmesinin ardından gençlere ve çocuklara yönelik şantaj, pedofili, cinsel istismar gibi suçlarla gündeme gelen sosyal ağ platformu Discord'a erişim engeli getirildi.

Karar Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındı.

ADALET BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

Erişim engeli kararının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan açıklama geldi. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce Discord isimli sosyal medya platformuna 5651 Sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8/1 maddesinde yer alan “çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik” suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye’den erişimin engellenmesi kararı verilmiştir.

Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı sosyal medyanın ve internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korumakta kararlıyız.

Toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz.”

NE OLMUŞTU?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İçişleri, Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarıyla hafta sonu toplantı yaptıklarına işaret ederek "Yasakçı olmak istemiyoruz ancak gençleri korumak için her türlü yetkiyi kullanmaktan çekinmeyiz. Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok" açıklamasını yapmıştı.

DISCORD SORUŞTURMASI DÜZENLENMİŞTİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Discord uygulamasında çocuk ve kadınlara yönelik şiddet, şantaj ve cinsel saldırılarda bulunduğu iddia edilen gruplarla ilgili soruşturma açıldığını duyurmuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Discord ve Telegram gibi uygulamalardaki 'C31K' grubuna yönelik operasyon yapıldığını duyurmuştu. Grubun yöneticilerinin yakalandığını bildiren Yerlikaya, şüphelilerin çocuk olduğunu ve psikolog eşliğinde ifade alınacağını aktarmıştı. Bakan Yerlikaya, "Çocuklarımızı cinsel istismara zorlayan zorbalarla, kadına şiddet eğiliminde olup kin ve nefret yayanlarla görülecek hesabımız var! Siber dünyanın hangi deliğine saklanırsanız saklanın, siber devriyelerimiz sizi tek tek bulup adalete teslim edecektir" ifadelerini kullanmıştı.

RUSYA'DAN YASAK GELMİŞTİ

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Discord’un yasal gereklilikleri yerine getirmediği gerekçesiyle ülkede engellendiğini bildirmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem