Samsun'da Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: Yüzlerce Şahıs Yakalandı

Samsun Valiliği, 1 Ocak-8 Ekim 2024 tarihleri arasında Samsun Emniyet Müdürlüğü'nün zehir tacirlerine yönelik yaptığı operasyon ve çalışmaları paylaştı.

Valilikten yapılan paylaşımda, " Şehrimizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Samsun'umuzun huzur ve güvenliğini sağlamak, gençlerimizi uyuşturucudan korumak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğümüzce 1 Ocak - 8 Ekim tarihleri arasında zehir tacirlerine ve sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyon ve çalışmalarda 580 şüpheli tutuklandı. 807’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Narkotik suçlarından aranan 753 şahıs yakalandı. Bu operasyonlarda ayrıca; 37 kg 548 gr metamfetamin, 708 bin 992 adet sentetik ecza, 22 kg 355 gr esrar, 22 kg 946 gr skunk, 7 kg 324 gr sentetik kannabinoid, 1 kg 182 gr kokain, 513 gr eroin, 21 bin 743 adet ecstasy, 650 kök kenevir, 2 bin 62 adet captagon, 181 adet ruhsatsız tabanca, 93 adet tüfek, 47 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi" denildi.

27 MİLYON TL TRAFİK CEZASI UYGULANDI

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri ayrıca ilk 10 ayda 1 milyon 333 bin 135 şahsı ve 167 bin 249 aracı kontrol etti. 2 bin 845 aranan şahsı yakaladı. Ekipler tarafından 27 bin 37 bin 35 TL trafik cezası uygulandı. Ayrıca Samsun genelinde 28 bin 482 adet sentetik ecza, 1 kg 148 gr esrar, 1 kg metamfetamin, 460 adet ecstasy, 135 gr sentetik kannabinoid, 11 adet hassas terazi, 246 adet ruhsatsız tabanca, 81 adet kuru sıkı tabanca, 112 adet tüfek, 176 adet kesici-delici alet, 4 bin 202 adet tabanca fişeği, 39 bin 899 adet kaçak eşya ele geçirildi.

Kaynak: İHA