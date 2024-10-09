Seyir Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu
Kocaeli'de seyir halindeki bir otomobil alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, polis inceleme başlattı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Beylikbağı Mahallesi 341 Sokak'ta seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev aldı. Durumu fark eden sürücü hemen araçtan inerek yangına müdahale etmeye çalıştı.
Kısa sürede büyüyen yangın aracın tamamına sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Araçtan geriye hurda yığını kaldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı..
Kaynak: İHA