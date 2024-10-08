Discord Bir Ülkede Yasaklandı!

Rusya, popüler mesajlaşma uygulaması Discord'a erişimi engelledi. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurum (Roskomnadzor), Discord mesajlaşma uygulamasının Rus yasalarını ihlal ettiği belirtildi.

Uygulamanın terörist ve aşırılıkçı amaçlarla kullanıldığı, bu amaçlarla vatandaşların kandırıldığı, uyuşturucu satışı ve yasa dışı bilgilerin yayılmasını sağladığı kaydedilen açıklamada, bu gerekçelerle uygulamaya engelleme kararı getirildiği ifade edildi.

62 BİN DOLAR CEZA KESİLMİŞTİ

Açıklamada, geçen yıl mahkeme kararıyla uygulamada yasa dışı bilgileri silmediği gerekçesiyle Discord’a 6 milyon ruble (yaklaşık 62 bin dolar) ceza kesildiği hatırlatıldı.

Roskomnadzor, daha önce Discord yönetimine 947 yasa dışı materyalin kaldırılması için talep göndermişti.

Discord, 2015’te bilgisayar oyuncularının daha iyi iletişim kurmasını sağlamak amacıyla kurulmuştu.

Kaynak: AA