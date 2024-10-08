Meclis’te ‘İsrail Tehdidi’ Oturumu: Özgür Özel'den İlk Açıklama!

Türkiye Büyük Millet Meclisi, İsrail gündemiyle toplandı. Bölgede yaşanan son gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum öncesinde, Meclis’teki basın büroları boşaltıldı.

Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasından sonra kapalı oturuma geçildi. Gizli oturumda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail’in Lübnan’a işgal girişimi ve bölgedeki gelişmeler konusunda bilgilendirmede bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Kurul çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'Bilmediğimiz bir şey söylemediler' diyen Özel, şu açıklamalarda bulundu:

'SÖYLENMEYENLERİ İFŞA EDERİZ'

"Kapalı oturumda söylenecekler gizli tutanakta kalır. Ama söylenmeyenleri ifşa ederiz. Bütün meclis pir dikkat dinledik. Ne söylendi ne söylenmedi. Akşam haber kanallarında konuşanların verdiği bilgilerden bir fazlası söylenmedi.

'ERDOĞAN GÜNDEM DEĞİŞTİRİYOR'

Ben bugün emin oldum Erdoğan o sözü Türkiye'nin en çok konuşulan konusu yoksulluk olduğu için işsizlik olduğu için CHP seçimden bugüne gücünü koruduğu için konuşulmasın diye, İsrail Türkiye’ye saldıracak lafını attı. Gündem değiştiriyor. Aksini düşünen varsa çıksın anlatsın, 'biz bakanları dinledik yakın tehdide ikna olduk' desinler. Yok öyle bir şey. Gerçek gazetecileri bu manipülasyondan arınmaya ve yoksulluğu sıkıntıları konuşmaya davet ediyorum. Biz İsrail'e karşı Filistin'in yanındayız.

'İSRAİL'İN TÜRKİYE'YE SALDIRISI OLASI DEĞİL'

Müsavat Bey ile birlikte derdimizi paylaştık, geçmişte olsa ve bana deseydi 'muradınız nedir'; benim katkım şu olurdu; oturumu açık yaparsan gidiyorlar, kapalı yaptık gör bak hiçbir şey demeyecekler derdim. Tam o noktadayız. Devlet Bey'in de Erdoğan'ın da söyledikleri şeyin altına bir tuğla koymadılar. Ülkede konuşulanlardan rahatsızlar. Bu arkadaşların yöntemi eğer benzetmek istemem ama Hitler yapacak olsa şöyle yapardı; Rus ordusu Berlin'e dayandığında orada esirlere hepimiz aynı gemideyiz derlerdi. İsrail’in Türkiye'ye saldırısı olası değil."

Kaynak: Gerçek Gündem