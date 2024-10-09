Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: Tonlarca Alkol Ele Geçirildi

Samsun'da kaçak ve sahte alkol ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda sahte içki yapımında kullanılan 3 ton kaçak etil alkol ele geçirildi.

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Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: Tonlarca Alkol Ele Geçirildi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak ve sahte alkol üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesinde operasyon düzenledi.

İzbe ve tenha yerlerde 2 tır dolusu etil alkolün yasa dışı yollarla piyasaya sürülmeye çalışıldığı belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda, A.R.Ö.(46), E.E. (48) ve Ş.B. (50) isimli şüpheliler gözaltına alınırken, 2 tırda yapılan aramalarda sahte içki yapımında kullanılan 3 ton etil alkol ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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