Uraloğlu'ndan Discord Yasağı Sonrası İlk Açıklama

Sosyal medya platformları arasında yer alan Discord’a erişim engeli getirilmesinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan ilk açıklama geldi. Uraloğlu, konuya ilişkin açıklamasında, “Burada Discord’u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var. Bir hafta önce kapatmış olsaydık bu memnuniyet olmayacaktı” açıklamasını yaptı.

Uraloğlu, konuya ilişkin açıklamasında, "Ankara 1. Sulh ceza mahkemesinin aldığı kararla bu gece 02.10’da erişimine engel getirdik. Şunu özellikle söylemek isterim burası gerçekten tamamen kapalı bir sistem. Siz istediğiniz gibi girip çıkamıyorsunuz ya da bizim güvenlik birimlerimiz sorgulama yapamıyorlar maalesef. Ancak orayı kullananların bize şikayet etmesi sonucu biz olaya müdahil olabiliyoruz" diye konuştu.

Türkiye’de birkaç gündür yaşanan olaylar olmamaış olsa, Discord’a erişim engeli getirilmesi nedeniyle yasakçı zihniyetçilikle suçlanacaklarını belirten Uraloğlu açıklamalarını "Bugün bu olaylar oldu herkes kapatılmasını istiyor. Burada bütün toplum kesimleri ile birlikte hareket etmemiz lazım. Bizim giremediğimiz mecrada ne olduğunu bilemiyebiliyoruz. Discord IP adreslerini güvenlik güçlerimizle paylaşmayı reddettiği için biz de zorunlu olarak erişime engel getirdik" diyerek sürdürdü.

‘ACAYİP MEMNUNİYET VAR’

Discord’un kapatılmasının ardından toplumun memnun olduğunu savunan Uraloğlu, “Burada İçişleri, Adalet ve Aile bakanlıklarımızın güzel bir iş birliği var. Bazı şeyleri ancak öğrendiğinizde müdahale edebiliyorsunuz. Yoksa her şeye girip de her şeyi denetlemeye sahip değiliz. Burada Discord’u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var. Bir hafta önce kapatmış olsaydık bu memnuniyet olmayacaktı. Burada bizlerle olan bilgi paylaşımı oldukça kıymetli. Bize gelen şikayetler üzerine biz gerekeni yapıyoruz" dedi

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