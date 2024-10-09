Yatağan’da Orman Yangını

Muğla’nın Yatağan ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

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Yatağan’da Orman Yangını

Muğla’nın Yatağan ilçesinde meydana gelen orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Akgedik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler gönderildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Kaynak: İHA

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