Katliamın Olduğu Yerde 10 Ekim Anıtı Açıldı! Aileler Boykot Etti, Heykeltıraş Katılmadı

10 Ekim Ankara Gar katliamında hayatını kaybedenler için katliamın gerçekleştiği yerde anıt açıldı. 10 Ekim Barış ve Demokrasi Derneği ise açılışa katılmadı. Anıtı yapan heykeltıraş Metin Yurdanur da katılmadı.

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Katliamın Olduğu Yerde 10 Ekim Anıtı Açıldı! Aileler Boykot Etti, Heykeltıraş Katılmadı

10 Ekim Ankara Gar katliamının 9’uncu yılında CHP talep edilen anıtı açtı. Açılışa Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere pek çok CHP’li milletvekili ve yönetici katıldı.

10 EKİM DERNEĞİ'NDEN BOYKOT

Katliamda hayatını kaybedenlerin ailelerinin kurduğu 10 Ekim Barış ve Demokrasi Derneği ise açılışa katılmama kararı aldı.

Dernek açıklamasında, “Ankara Büyükşehir Belediyesi ve CHP Ankara İl Örgütü’nün, açılışa saatler kala derneğimizi, 10 Ekim Ailemizi ve bizimle birlikte dokuz yıldır mücadele eden emek ve demokrasi güçlerini yok sayarak, günlerdir emek vererek hazırladığımız programımızı iptal ettiğini ve kendi programının uygulanarak bizim misafir olarak açılışa davet ettiklerini öğrenmiş bulunmaktayız. Yapılan bu dayatmayı kabul etmiyoruz ve 9 Ekim’de gerçekleşecek açılışa katılmayacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz” ifadeleri kullanıldı.

HEYKELTIRAŞ DA KATILMADI

Derneğin kararının ardından anıtın heykeltıraşı Metin Yurdanur da “10 Ekim ailelerinin razı olmadığı bir ortamda olmam mümkün değil” diyerek açılışa katılmama kararı aldı.

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