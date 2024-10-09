Bakan Tunç’tan Flaş Açıklama: İyi Hal İndirimi Kaldırılacak mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP grup toplantısında öncesinde yaptığı açıklamada kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni düzenlemeler yapılacağını duyurdu.

Son dönemlerde Türkiye'nin gündemine oturan cinayetlere ilişkin sorulara yanıt veren Tunç, yargı sisteminde cezasızlık algısının giderilmesi için çalışma yaptıklarını iyi hal indiriminin gözden geçirileceğini ifade etti.

Tunç, soruları şöyle yanıtladı:

"Ceza adalet sisteminin etkinliği, denetimli serbestlik, cezasızlık algısı gibi tüm konular bir sonuca bağlanacak. Bu konular Meclis gündemine gelecek. Meclis gündeminde şu an 9. yargı paketi var. İnternet medyasında işlenen suçlarla ilgili yaptırımların daha da artırılması konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz."

“İYİ HAL İNDİRİMİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK”

"Özellikle ceza adaleti, toplumun huzurunu bozmaya yönelik mücadeleyi etkin hale getirmek için düzenlemeler yapacağız. Cezasızlık algısı giderilecek, iyi hal indirimi gözden geçirilecek.

Kadına şiddet bizim kırmızı çizgimizdir. Kadına işlenen suçlarda cezaları artırmıştık. Bu cezaların daha etkin uygulanması için çabalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: Gerçek Gündem