103 kişi hayatını kaybetmişti! 10 Ekim Gar Katliamı davasında yarın karar günü

10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı Meydanı'nda terör örgütü IŞİD tarafından üç saniye arayla gerçekleşen iki intihar saldırısındaki katliamda 103 kişi hayatını kaybetmişti. 10 Ekim Ankara Tren Garı Katliamı davasının karar duruşması yarın Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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103 kişi hayatını kaybetmişti! 10 Ekim Gar Katliamı davasında yarın karar günü

Ankara'da 10 Ekim 2015'de düzenlenmek istenen Barış Mitingi'nde IŞİD tarafından düzenlenen ve üç saniye arayla yapılan iki canlı bomba saldırısında 103 kişi hayatını kaybetmişti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde katliama ilişkin görülen davada 26 sanıktan 10'u hakkında yarın karar verilmesi, IŞİD üyesi olduğu belirtilen 16 sanığın ise firari olmaları nedeniyle dosyalarının ayrılması bekleniyor.

103 kişi hayatını kaybetmişti! 10 Ekim Gar Katliamı davasında yarın karar günü - Resim : 1

Bir önceki duruşmada yakınlarını kaybedenler ve yaralılar dinlenmişti. Sanıklardan Erman Ekinci’nin avukatının 3 gün sağlık rapor aldığı için savunmasının alınamayacağını kaydeden mahkeme başkanı, diğer sanık avukatlarının da öğleden sonraki duruşmaya katılmamaları nedeniyle savunmalarını alamadığı için duruşmayı ertelemişti. Duruşma yarın saat 09.30'da Ankara Adliyesi'nde görülecek.

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Kaynak: ANKA

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10 Ekim Ankara Ankara Garı Gar katliamı
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