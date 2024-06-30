Yargıtay'dan çiftleri yakından ilgilendiren karar: Eşe başkasının yanında hakaret etmek boşanma nedeni!

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir boşanma davasında, eşine başkalarının yanında hakaret ederek küçük düşüren kadını tam kusurlu sayan yerel mahkeme kararını onadı.

Yargıtay'dan çiftleri yakından ilgilendiren karar: Eşe başkasının yanında hakaret etmek boşanma nedeni!

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin kararına göre, Sakarya'da yaşayan bir kişi, karısının, yersiz kıskançlıklar yaptığını, başka insanların yanındayken kendisine tehditte bulunduğunu ve hakaret ettiğini ileri sürerek boşanma davası açtı.

Davaya bakan yerel mahkeme, "davalı kadının, davacı eşine başkalarının yanında hakaret ettiği, çeşitli ithamlarda bulunduğu, bu eylemlerin üçüncü kişilerin huzurunda yaşandığı ve davacının toplum nazarında zor duruma düştüğü" gerekçesiyle kadını tam kusurlu buldu ve tarafların boşanmalarına karar verdi.

TAM KUSURLU BULUNDU

İstinaf başvurusu Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesince reddedilen kadın, kararı temyiz etti. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, davalı kadının tam kusurlu kabul edilerek tarafların boşanmalarına ilişkin yerel mahkeme kararını onadı. Dairenin gerekçesinde, yerel mahkeme kararının hukuk kuralları, usul ve kanuna uygun olduğu belirtilerek, davalı kadın vekili tarafından temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediği aktarıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Yargıtay Evlilik
Antalya'da yolcular seferleri rötar yapan firmayı bastı! Yolcular seferleri rötar yapan firmayı bastı!
Haziran ayında dikildiğinde daha hızlı büyüyen bitkiler. İşte en güzel çiçekler Haziran ayında dikildiğinde daha hızlı büyüyen bitkiler. İşte en güzel çiçekler
Kredi kartlarında yeni dönem! Yarın resmen başlıyor Kredi kartlarında yeni dönem!
Ruslar Artık Türkiye'den Ayrılmaya Başladı! 50 Bin Kişi Türkiye'yi Terk Etti. İşte Sebebi Ruslar Artık Türkiye'den Ayrılmaya Başladı! 50 Bin Kişi Türkiye'yi Terk Etti. İşte Sebebi
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 15 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Arda Güler'den duygusal veda Arda Güler'den duygusal veda
Selin Ciğerci anne oldu! Kızıyla videosuna yorum yağdı Selin Ciğerci anne oldu! Kızıyla videosuna yorum yağdı
Kredi kartlarında yeni dönem! Yarın resmen başlıyor Kredi kartlarında yeni dönem!
20 gün önce boşanmıştı: Rüştü Onur Atilla ve Nez'den sarmaş dolaş poz! 20 gün önce boşanmıştı: Rüştü Onur Atilla ve Nez'den sarmaş dolaş poz!