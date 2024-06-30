'Yakışıklı Güvenlik' mesleği bıraktığını açıkladı

Yakışıklı Güvenlik ismiyle bilinen Muhammed Sürmeli mesleği bıraktığını yayınladığı video ile duyurdu.

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'Yakışıklı Güvenlik' mesleği bıraktığını açıkladı

‘Yakışıklı Güvenlik’ ismiyle bilinen TikTok fenomeni Muhammed Sürmeli, mesleği bıraktığını açıkladı.

İşinden istifa ettiğini yayınladığı video ile duyuran Sürmeli, "Uzun uzun açıklardım ama gerek yok bence" notunu düştü.

Sürmeli’nin yayınladığı videoda, tüm armalarını öperek sökmesi dikkat çekti.

Yakışıklı Güvenlik, ismiyle kendisinden söz ettiren Muhammed Sürmeli’nin yayınladığı şarkılar da milyonlarca kez dinlenmişti.

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