Afyonkarahisar'da 160 Bin TL'lik Dolandırıcılık

Afyonkarahisar’da polisi arayan bir vatandaş banka hesabına izinsiz erişim sağlana hesabında bulunan 158 bin 700 TL tutarındaki paranın başka bir hesaba aktarıldığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler ardından olayın şüphelisi B.Ç.’nin peşine düştü.

Ekipler ardından Adana’da yaptıkları operasyon ile şahsı yakaladı. Operasyonda şahsın ikametinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüpheli şahıs yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA