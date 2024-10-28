WhatsApp Beklenen Numarasız Ekleme Özelliğini Duyurdu

Bu yıl boyunca birçok yenilikle güncellenen ve kullanıcı tabanını genişletmeye devam eden WhatsApp, yine de bazı eksiklikler barındırıyordu. Kullanıcıların en çok beklediği özelliklerden biri de kişilerin rehbere daha pratik bir şekilde eklenmesiydi. Geçmişte, WhatsApp’ta bir kişiyi eklemek için sadece telefon numarasını rehbere kaydetme zorunluluğu bulunuyordu.

ARTIK NUMARAYA GEREK KALMAYACAK

Meta tarafından yapılan yeni özelliğin duyurusuyla numara sınırlandırması ortadan kalktı. Yeni güncellemeyle birlikte uygulamanın masaüstü uygulaması da daha kullanışlı bir hale gelerek, rehber yönetiminde büyük kolaylık sağlanacak.

WhatsApp’a gelen yeni özellik sayesinde artık web’de uygulamayı kullanırken kişileri kolayca ekleyebilirsiniz. Meta, söz konusu özellik için şöyle diyor:

Bir mesaj göndermekten daha önemli ne olabilir? Elbette, mesajı kime gönderdiğiniz. Bugün WhatsApp'taki kişilerinizi, kullandığınız herhangi bir cihazdan, gizli şekilde eklemeyi ve yönetmeyi kolaylaştırıyoruz. Şimdiye kadar kişi ekleyebilmek için mobil cihazınızdan telefon numarası yazmanız ya da QR kodu taramanız gerekiyordu.

DİĞER CİHAZLARDA DA KULLANILABİLECEK

Yakında WhatsApp Web ve Windows'da klavyenizin konforuyla kişileri ekleyebilecek ve yönetebileceksiniz. Hatta ilerleyen dönemde, bu özelliği diğer bağlı cihazlarınızda da kullanabileceksiniz.

Dahası, bir kişiyi sadece WhatsApp'a kaydedebilmeniz için yeni bir seçenek sunuyoruz.

Telefonunuzu başkalarıyla paylaşıyorsanız veya telefonunuzda birden fazla WhatsApp hesabı yönetirken şahsi ve işle ilgili kişilerinizi ayırmak istiyorsanız WhatsApp kişileri özelliği sizin için ideal olacak.

WhatsApp'a kaydettiğiniz kişiler, telefonunuzu kaybetmeniz veya cihaz değiştirmeniz durumunda geri yüklenecek.

Bu güncellemeler ayrıca kişileri kullanıcı adlarına göre yönetmeyi ve kaydetmeyi mümkün kılacak. WhatsApp'taki kullanıcı adları, biriyle mesajlaşmak için telefon numaranızı paylaşma zorunluluğunu ortadan kaldırarak ekstra bir gizlilik katmanı ekler. Bugün bunu mümkün kılmak için önemli bir adım attık ve üzerinde çalıştığımız diğer özellikleri hazır olduklarında paylaşacağız.

Kaynak: Haber Merkezi