Telefondan YouTube İzleyenlere Büyük Şok: Artık Kaldırılıyor

Bu yenilik, atlama düğmesinin başlangıçta gizlenmesi nedeniyle kullanıcıların reklamlara odaklanmalarını sağlarken, atlamanın mümkün olmadığını düşünmelerine yol açabilir. Yine de, kullanıcılar ekranın alt kısmındaki sarı arama çubuğu aracılığıyla bir reklamın ne zaman atlanabilir olduğunu tahmin edebilirler.

YouTube’un mobil uygulamasındaki bu reklam değişiklikleri şu anda test aşamasında ve şirket tarafından resmi olarak duyurulmuş değil. Değişikliklerin tüm kullanıcılar tarafından doğrulanamadığı için bu özelliğin hâlâ deneme sürecinde olduğu belirtiliyor.