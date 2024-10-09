Telefondan YouTube İzleyenlere Büyük Şok: Artık Kaldırılıyor
YouTube’un mobil uygulamasında yeni dönem başlıyor. Yeni değişiklik kapsamında artık o özellik kaldırılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
YouTube’un mobil uygulamasında, geri sayım sayacının gizlenmesi ve reklamlardaki atlama düğmesinin kaldırılması gibi yeni bir özellik üzerinde testler yapıldığı bildirildi. Bu değişiklikle, kullanıcıların reklamlara dikkatlerini vermeleri ve belirli bir süre izledikten sonra atlama düğmesinin görünür hale gelmesi amaçlanıyor.
YOUTUBE'TA YENİ DÖNEM
Geri sayım sayacının kaldırılması, izleyicilerin reklamı ne zaman atlayabilecekleri yerine içeriğe odaklanmalarını sağlamak için tasarlandı. Önceden kullanıcılar, reklamın atlanabilir hale geleceği zamanı gösteren bir zamanlayıcıya sahipti. Ancak yeni sistemde, atlama düğmesi yalnızca belirli bir süre izlendiğinde görünür olacak.
Bu yenilik, atlama düğmesinin başlangıçta gizlenmesi nedeniyle kullanıcıların reklamlara odaklanmalarını sağlarken, atlamanın mümkün olmadığını düşünmelerine yol açabilir. Yine de, kullanıcılar ekranın alt kısmındaki sarı arama çubuğu aracılığıyla bir reklamın ne zaman atlanabilir olduğunu tahmin edebilirler.
YouTube’un mobil uygulamasındaki bu reklam değişiklikleri şu anda test aşamasında ve şirket tarafından resmi olarak duyurulmuş değil. Değişikliklerin tüm kullanıcılar tarafından doğrulanamadığı için bu özelliğin hâlâ deneme sürecinde olduğu belirtiliyor.