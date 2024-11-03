Gazetecilerden BBC'ye Gazze İsyanı

İngiltere'de 237 gazeteci, BBC'ye yazdıkları mektupta Gazze konulu haberlerde tarafsızlık çağrısında bulundu. Mektuba imza atanlardan 101'i BBC çalışanı.

İngiltere'de aralarında 101 BBC çalışanının da bulunduğu 237 gazeteci BBC Genel Müdürü Tim Davie'ye hitaben Gazze konulu mektup kaleme aldı.

Mektupta, BBC’ye Gazze konulu haberlerde İsrail yanlısı bir tutum sergilendiğini iddiası öne sürüldü. BBC'yi tarafsız ve korkusuz şekilde Gazze haberlerine yaklaşmaya davet eden imzacılar, BBC'ye bazı alanlarda adımlar atması çağrısı yaparak, İsrail'in Gazze'ye yabancı gazetecileri sokmadığı hatırlatıldı.

ADIM ATIN ÇAĞRISI

Atılacak adımlar arasında İsrail'in iddialarını kanıtlayacak yeterli delil bulunmadığını açıkça söylemek, İsrail'in suçlu olduğu noktaları manşetlerde açıkça belirtmek, Gazze konulu haberlerde Ekim 2023 öncesini haberlerdeki bağlama dahil etmek, İsrailli siyasi ve askeri yöneticilere söyleşilerde zorlayıcı sorular sormak da sayıldı.

İmzacılar mesajlarını doğrudan BBC'ye yöneltse de ITV ve Sky gibi önemli İngiliz yayın kuruluşlarına da çağrı yaptılar.

BBC KENDİNİ SAVUNDU

BBC'den mektuba ilişkin yapılan açıklamada Gazze içeriklerinin, kutuplaştırıcı yönüyle haberleştirilmesi en zor konular arasında yer aldığı kaydedildi. Gazetecilik standartlarının en üst derecede uygulandığı belirtilen açıklamada, kullanılan kelimelerden doğrulamaya kadar haberlerin pek çok süzgeçten geçtiği savunuldu.

BBC'nin tek bir dünya görüşünü yansıtmadığı belirtilen açıklamada, İsrail yanlısı olmak ve karşıtı olmakla ilgili neredeyse eşit sayıda şikayet geldiği belirtildi.

İMZACILAR GEREKÇELERİNİ ANLATTI

Independent'a konuşan imzacılardan birisi BBC'nin tutumuyla ilgili, "6 yaşındaki Hind Receb, yardım için yaptığı telefon görüşmelerinin ardından Gazze'de ölü bulundu" başlığını hatırlattı. İmzacı, "Bu tanrının bir işi değildi. Faili İsrail. Bu nedenle açıkça belirtilmeli ve açıkça öldürüldüğü ifade edilmeliydi” yorumunu yaptı.

Başka bir imzacı ise "Filistinliler her zaman güvenilmeyen kaynak gibi görülürken olayların İsrail versiyonu, İsrail ordusunun yalan söyleme konusundaki güçlü geçmişine rağmen sürekli olarak verildi” değerlendirmesinde bulundu.

İSRAİL'İN ÖLDÜRDÜĞÜ GAZETECİ SAYISI

Filistin Gazeteciler Sendikası, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2 Kasım olarak ilan edilen Uluslararası Gazetecilere Karşı İşlenen Suçların Cezasız Kalmasını Sona Erdirme Günü münasebetiyle yazılı bir açıklama yayımladı.

Sendika'nın açıklamasında, İsrail'in son bir yıl içerisinde 183 gazeteciyi öldürdüğünü belirtirken, bu sayının her yıl dünyada öldürülen gazeteci sayısının iki katı olduğuna dikkat çekildi.

Kaynak: AA