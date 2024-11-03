O Belgelerin Hamas'ın Olduğu İddia Edilmişti... Netanyahu'nun Algı Operasyonu İfşa Oldu!

İsrail'in Gazze'ye bir yılı aşkın süredir düzenlediği saldırıları devam ederken, bölgede dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Almanya merkezli Bild gazetesinin "Hamas'ın, elindeki İsrailli rehineleri Mısır'a kaçıracağına" yönelik haberin merkezindeki sahte belgeler İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisini işaret etti.

İsrailli yetkililerin konuyla ilgili getirdiği yayın yasağının mahkeme tarafından kaldırılmasıyla Haaretz gazetesinde belgeleri sızdıran kişinin özel güvenlik toplantılarından, turlara İsrail Başbakanı Netanyahu ile olduğunu gösteren fotoğraflar yayınlandı. Analistler, Netanyahu'nun bu belgelerle 'algı operasyonu' yapıp Hamas ile anlaşması bozduğunu söylüyor.

NETANYAHU İNKAR ETTİ

Milliyet'in aktardığına göre; Haaretz gazetesinden Bar Peleg, X hesabından paylaştığı fotoğraflarda, yüzü bulanıklaştırılan söz konusu başbakanlık görevlisinin yanında güvenlik toplantısında, brifinglerde ve kritik yerlerde Netanyahu'nun yanı başında durduğu görülüyor.

Olayın merkezinde Netanyahu’nun çevresinden bir sözcü şüpheli konumunda. Haaretz'in haberine göre başbakan, şüphelinin "hiçbir zaman güvenlik toplantılarına katılmadığını, gizli bilgilere erişmediğini veya gizli ziyaretlerde yer almadığını" iddia etti. Ancak Netanyahu'nun açıklamalarına rağmen, bu şüpheli, yine habere ve fotoğraflara göre savaş sırasında Netanyahu'ya yakın çalıştı, güvenlik tesislerine yapılan ziyaretlere ve Tel Aviv'deki Kirya üssündeki hassas toplantılara katıldı.

REHİNELERİ KURTARABİLECEKKEN YAPMADI

İsrailli rehinelerin aileleri başta olmak üzere Netanyahu'ya tepki artarken, başbakanın Hamas ile anlaşmayı kasıtlı belge sızdırma yoluyla engellediği ve rehineleri kurtarabilecekken bunu dünya kamuoyunu manipüle etmek için kullandığı dile getiriliyor.

Diğer yandan yine Haaretz gazetesinin haberine göre Netanyahu, belgelerin ofisinden sızdırıldığını inkar etmedi, ancak bunu kendisinin de medya yoluyla öğrendiğini öne sürdü. Habere göre Netanyahu, Cumartesi akşamı yaptığı açıklamada Alman bulvar gazetesi Bild'de yayınlanan Hamas belgesini, yayımlanana kadar bilmediğini iddia etti, ancak belgenin ofisinden gazeteye ulaştığını inkâr etmedi. Netanyahu'nun açıklamasında, Başbakan'ın, belgenin 'Bild' gazetesine sızdırılmasına karışmakla suçlanan kişilerden birinin ofisinde çalıştığını yalanlamadığı da belirtildi.

YAYIN YASAĞI KALKINCA ORTAYA ÇIKTI

Rishon Lezion Barış Mahkemesi, Cuma günü gizli belgelerin sızdırılmasına karıştıkları şüphesiyle bazı kişilerin tutuklandığını kamuoyuna açıklama izni verdi. Mahkeme Başkanı Yargıç Şalom Mizrahi, Haaretz ve diğer medya kuruluşlarının talebine yanıt olarak dosyadaki yayın yasağını daralttı ve soruşturmanın "hassas bilgilere ve bilgi kaynaklarına yönelik tehdit" ve "Gazze Şeridi'ndeki savaş hedeflerinin engellenmesi" konularını içerdiğini belirtti. Bu hedefler arasında "rehine sorununu çözmek" de yer alıyor.

Kaynak: Milliyet