İsrail, Hizbullah'ın Komutanlarından Birinin Öldürüldüğünü İddia Etti

İsrail, Lübnan’da düzenlediği yoğun saldırıların Hizbullah’a yönelik olduğunu savunsa da binlerce sivil bu kanlı eylemlerde hayatını kaybediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Lübnan’ın güneyinde düzenlenen son saldırılarda Hizbullah’ın roket ve füze atışlarından sorumlu Nasr birimi komutanlarından Jaafar Khader Faour’un öldürüldüğü iddia edildi. Açıklamada, Faour’un Tyre bölgesindeki Jouaiya kasabasında Hizbullah’ın insansız hava aracı (İHA) biriminin komutanı ile birlikte öldürüldüğü aktarıldı.

Kaynak: İHA