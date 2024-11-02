İsrail, Beyrut’ta Bir Apartmanı Vurdu: 1 Ölü, 15 Yaralı

İsrail Lübnan’daki saldırılarına devam ediyor. Başkent Beyrut’un güneyinde sürdürdüğü yoğun bombardımanı sürdüren İsrail güçleri bu kez Karout Alışveriş Merkezi yakınlarını hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiğini, 15 sivilin ise yaralandığını aktardı. Görgü tanıkları, İsrail’in herhangi bir uyarıda bulunmadan saldırıyı gerçekleştirdiğini belirtti.

'ZOR VE TEHLİKELİ HALE GELİYOR'

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, İsrail’in Lübnan ile Suriye sınırında saldırı gerçekleştirdiğini aktardı. Grandi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İsrail, çok sayıda Lübnanlı ve Suriyelinin Lübnan'dan Suriye'ye geçtiği Jousieh Sınır Karakolu’nu vurdu. İnsani yardım yapıları da vuruldu. Savaş yayılmaya devam ettikçe kaçmak ve kaçanlara bakmak zor ve tehlikeli hale geliyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA