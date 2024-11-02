Bu Sene Her Yerde Onu Duyduk... Yılın Kelimesi Belli Oldu!

İngiliz merkezli Collins Sözlüğü, yıl sonuna yaklaşırken 2024 yılının kelimesini açıkladı. Sözlük, "kendine güvenen, bağımsız ve hazcı bir tavırla hareket eden biri" anlamına gelen "brat" sözcüğünü yılın kelimesi seçti. Bu yıl İngiliz şarkıcı Charli XCX'in müzik listelerinin zirvesine yerleşen albümüyle gündeme gelen kelime için Collins Sözlüğü, "brat"in yalnızca başarılı bir albüm olmadığını aynı zamanda küresel çapta ses getiren kültürel bir fenomen olduğunu vurguladı.

CHARLI XCX FARKLI TANIMLAMIŞTI

NTV'de yer alan habere göre; bu yılın öne çıkan bir başka kelimesi "Brat summer" hakkında ise "estetik ve yaşam biçimi olarak kendini kanıtlamıştır" ifadelerine yer verildi. Sözlük, "brat" kelimesini 2024'ün en çok konuşulan kelimelerinden biri yapan kişinin İngiliz şarkıcı Charli XCX olduğunu vurguladı. Şarkıcıya göre brat, "biraz dağınık olan, parti yapmayı seven ve bazen saçma şeyler söyleyen kız" anlamına geliyor.

Şarkıcı TikTok hesabında "brat" kelimesini "kendi gibi hisseden ama aynı zamanda bir çöküntü yaşayan. Ama bir şekilde çok dürüst ve çok açık sözlü. Biraz dengesiz. Saçma şeyler yapan" olarak tanımlamıştı.

Kaynak: NTV