İrem Derici'den Olay İtiraf! 'Görsem Suratına Balgam Atarım'

Ünlü şarkıcı İrem Derici, katıldığı bir programda "Görsem yüzüne bakmam diyeceğin biri var mı?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. Derici, soruya karşılık "Daha kötüsü var. Görsem balgam atarım suratına ve bildiğim bütün küfürleri ederim" dedi.

İrem Derici'den Olay İtiraf! 'Görsem Suratına Balgam Atarım'

Magazin gündemine damga vuran açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici, katıldığı bir programda yine çok konuşulacak itiraflarda bulundu. 37 yaşındaki şarkıcı, aşk hayatıyla ilgili "Google'da İrem Derici'nin sevgilileri yazınca çıkan fotoğraflar bir aile albümüne döndü. Döndür döndür bitmiyor. Onları hafızamdan değil ama Google'dan silmek isterdim" dedi.

İrem Derici'den Olay İtiraf! 'Görsem Suratına Balgam Atarım' - Resim : 1

'BENİ NİYE BU HALE GETİRDİNİZ?'

İrem Derici, "Görsem yüzüne bile bakmam diyeceğin biri var mı?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Daha kötüsü var. Görsem balgam atarım suratına ve bildiğim bütün küfürleri ederim. Hırsımın geçmedikleri, hâlâ sinirli olduklarım da beni niye bu hale getirdiniz dediklerim de var. Ama dönüp onların hallerine de baktığımda onlar da aşırı akli dengesi yerinde durmuyor."

İrem Derici'den Olay İtiraf! 'Görsem Suratına Balgam Atarım' - Resim : 2

6 Yıllık Evlilik Tek Celsede Bitti! Şarkıcı Bengü Neden Boşandıklarını Açıkladı6 Yıllık Evlilik Tek Celsede Bitti! Şarkıcı Bengü Neden Boşandıklarını AçıkladıMagazin
Ferdi Tayfur'un Kızına Açtığı Davada Sonuç Çıktı: Sular Durulmuyor!Ferdi Tayfur'un Kızına Açtığı Davada Sonuç Çıktı: Sular Durulmuyor!Magazin
Etiketler
İrem Derici şarkıcı
Diş Taşlarını Söküp Atan Yöntem: Dişler Süt Gibi Beyazlaşıyor Diş Taşlarını Söküp Atan Yöntem: Dişler Süt Gibi Beyazlaşıyor
MasterChef Türkiye'de Olay Görüntüler! Beyza'ya Ne Olduğu Ortaya Çıktı... Sosyal Medya Bunu Konuşuyor Beyza'ya Ne Olduğu Ortaya Çıktı... Herkes Bunu Konuşuyor
Uyumadan Önce 1 Bardak İçmek Tiroidi Bitiriyor: Faydası Büyük Ama Değeri Bilinmiyor Uyumadan Önce 1 Bardak İçmek Tiroidi Bitiriyor: Faydası Büyük Ama Değeri Bilinmiyor
Yıllar Sonra İlk Kez Kardeşinin Adını Anmıştı... Prens William'ın Planı Bambaşkaymış! Prens William'dan Prens Harry'ye Mesaj