İrem Derici'den Olay İtiraf! 'Görsem Suratına Balgam Atarım'

Magazin gündemine damga vuran açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici, katıldığı bir programda yine çok konuşulacak itiraflarda bulundu. 37 yaşındaki şarkıcı, aşk hayatıyla ilgili "Google'da İrem Derici'nin sevgilileri yazınca çıkan fotoğraflar bir aile albümüne döndü. Döndür döndür bitmiyor. Onları hafızamdan değil ama Google'dan silmek isterdim" dedi.

'BENİ NİYE BU HALE GETİRDİNİZ?'

İrem Derici, "Görsem yüzüne bile bakmam diyeceğin biri var mı?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Daha kötüsü var. Görsem balgam atarım suratına ve bildiğim bütün küfürleri ederim. Hırsımın geçmedikleri, hâlâ sinirli olduklarım da beni niye bu hale getirdiniz dediklerim de var. Ama dönüp onların hallerine de baktığımda onlar da aşırı akli dengesi yerinde durmuyor."