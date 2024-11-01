6 Yıllık Evlilik Tek Celsede Bitti! Şarkıcı Bengü Neden Boşandıklarını Açıkladı

Geçtiğimiz yıl eylül ayında verdiği konserde "Ağla Kalbim" şarkısını binlerce kişiden duyan ve duygusal anlar yaşayan Bengü'nün evliliğiyle ilgili bazı iddialar ortaya atılmıştı. Selim Selimoğlu'nun eşini sosyal medyada takipten çıkarması, evliliklerinde sorun olduğu şeklindeki söylentileri güçlendirmişti.

Bunun üzerine Bengü, temmuz ayında katıldığı bir programda; "40 bin kişi hep bir ağızdan şarkımı söylüyor, büyük bir mutluluğun gözyaşlarıydı onlar. Şuna üzüldüm, bir kadının gözyaşları sadece boşanma da ya da bir evlilik bittiğinde mi olmalı? Bir kadın mutluluktan da ağlamalı. Neden millet olarak buna yoruyoruz?" yanıtını vermişti.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ancak çift boşanma kararı aldı ve 6 yıllık evliliklerini Beykoz Adliyesi'nde noktaladı. Bengü ve Selim Selimoğlu, anlaşmalı olarak boşandı. İki çocuğun velayeti ise anne Bengü'ye verildi. Bengü ve Selim Selimoğlu, adliyeye girerken sorulara cevap vermedi.

"FİKİR AYRILIKLARI NEDENİYLE..."

Bengü, boşanma nedenini şöyle açıkladı: Bir süredir yaşadığımız fikir ayrılıklarını karşılıklı konuşarak çözemeyeceğimizi anladığımız için evliliğimizi bitirme kararı aldık ve anlaşmalı olarak boşandık. İkimize de hayatlarımızın en önemli varlıklarını; çocuklarımızı kazandıran bu evlilikten sonra da onların anne ve babası olarak aynı sevgi ve özveriyle hayatlarımıza devam edeceğiz. Konuyla ilgili aile mahremiyetimize ve çocuklarımıza dair göstereceğiniz hassasiyetten dolayı şimdiden herkese teşekkür ederiz.

Çiftin, 2019'da kızları Zeynep, 2021'de de ikinci çocukları Selim dünyaya gelmişti.

Kaynak: Habertürk