Fazıl Say Üçüncü Kez Nikah Masasına Oturuyor

Daha önce çellist Gülyar Balcı ardından da piyanist Ece Dağıstan ile evlenen Fazıl Say üç aydır oyuncu Erhan Yazıcıoğlu’nun yeğeni, flüt sanatçısı Aslıhan And ile aşk yaşıyor.

İkilinin yakın zamanda nikâh masasına oturacağı konuşuluyor.

Fazıl Say, Aslıhan And ile verdiği bir konser sonrası sevgilisi için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Aslıhan And istisnai bir sanatçı, her sesin kıymetini bilen bir yorumcu. Dinleyenlerini, müziği ile çok etkiliyor. Aslıhan And ile tüm dünyanın konser salonlarına gideriz diye düşünüyorum."