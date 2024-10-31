MasterChef Azize'nin Son Halini Görenler Dönüp Bir Daha Baktı

MasterChef yarışmasının 2021 yılı katılımcılarından olan Azize Polat, geçtiğimiz hafta yarışmaya konuk olarak katıldı. Azize Polat’in son hali ise izleyenleri oldukça şaşırttı. Azize’nin görüntüsüne sosyal medyada yorum yaptı.

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MasterChef Azize'nin Son Halini Görenler Dönüp Bir Daha Baktı

Türkiye’nin çok izlenen yemek yarışma programı olan MasterChef Türkiye, 2018'den bu yana TV 8 ekranlarında seyircilerle buluşmaya devam ediyor.

Bugüne kadar yarışmada yer alan isimler zaman zaman sosyal medyada yaptıkları ya da geçirdikleri değişimlerle sosyal medyada gündem oluyor.

Yarışmacıların çoğu kısa sürede büyük bir tanınırlığa ulaştı ve kimileri açtıkları restoranlarla şeflik kariyerlerine devam ediyor.

AZİZE’NİN SON HALİ ŞAŞIRTTI

Yarışmanın dikkat çeken isimlerden biri de programa 2021 yılında katılan Azize Polat oldu. Ünlü ismin değişimi görenleri şaşırttı. Yarışmadan ayrılmasının ardından kilo veren ve hem de estetik operasyonlar yaptırdığı iddia edilen Azize geçtiğimiz hafta programa konuk oldu. Azize'nin son haline sosyal medyada yorum yağdı.

MasterChef Azize'nin Son Halini Görenler Dönüp Bir Daha Baktı - Resim : 1

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU; ESTETİK YAPTIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

46 kilo verdiğini duyuran Azize'nin burun estetiği, gözaltı ışık dolgusu, dudak dolgusu, çene dolgusu ve botoks yaptırdığı öne sürüldü.

Sosyal medyada “Çok değişmiş”, “Aşırı zayıflamış”, “Tanımakta zorlandım”, “Çok zayıflamış” gibi değerlendirmeler yapıldı.

Ünlü isim geçtiğimiz yıl katıldığı 'Demet ve Jess İle Gel Konuşalım' programında 46 kilo verdiği bilgisini paylaşmıştı.

MasterChef Azize'nin Son Halini Görenler Dönüp Bir Daha Baktı - Resim : 2

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Kaynak: Gerçek Gündem

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