'Hudutsuz Sevda'ya Bomba Transfer! Ünlü Oyuncu Kadroya Dahil Oldu

NOW'ın fenomen projelerinden “Hudutsuz Sevda” dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Miray Daner ve Deniz Can Aktaş'ın başrollerini üstlendiği dizinin kadrosuna “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, “Al Sancak” ve son olarak “Kuruluş Osman” dizisinde rol alan oyuncu Aybars Düzey dahil oldu.

'İSKENDER'İN YEĞENİNİ CANLANDIRACAK

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; ünlü oyuncu, iddialı dizinin kadrosuna “Ferhat” karakteriyle katıldı. Ferhat, dizide Engin Benli‘nin canlandırdığı "İskender"in yeğeni olarak yer alacak.

Oyunculuğun yanında birçok hobisi de olan oyuncu Aybars Düzey, geçtiğimiz aylarda ezoterik bir savaş sanatı olarak adlandırılan Taiji Çüen kampı için 1 ay boyunca Wudang Dağları‘nda kalmıştı.