MasterChef'te Gergin Anlar! Sinirden Tezgahı Tekmeledi

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'in dün akşam yayınlanan son bölümünde dikkat çeken anlar yaşandı. Beyza takım değişikliği sırasında neden sevindiğini açıkladı. Beyza, "Mutluyum, istediğim de buydu. Ben enerjiye çok inanırım. Kırmızı takımdan hiç enerji alamadım. Hep takımlara geldiğimde fark etmeyeceğini söylüyordum ama dün fark ediyordu benim için. Mutluyum" dedi.

NEVZAT'IN 'VASİYETİ'

Somer Şef, Kaan'ın Emre ile Hakan'la konuşurken "Nevzat'ın bir vasiyeti var. Eleme potasına yollayacağım onu denk geldikçe" sözlerinin kiminle ilgili olduğunu sordu. Kaan da bu kişinin Erim olduğunu söyledi. Erim, "Ben de biliyordum %1500 benim olduğumu da bu konu nasıl buraya geliyor, vasiyet falan veriliyor anlamadım" diyerek tepki gösterdi.

TEZGAHI TEKMELEDİ

Şeflerin verdiği yemek süresi bitiminde çıkarttığı tabağı ocağın üstünde unutan Alper sinirlerine hakim olamadı. Tezgahı tekmeleyen Alper, kendi kendine "Onu unutacaksan niye yarışıyorsun o zaman? Şunu yapıyorsan, buraya hak etmiyorsun" diyerek içerlendi.

Haftanın ilk takım oyununu kazanan kırmızı takım oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Akın, ilk eleme adayı olarak Erim'in adını söyledi. Alper ile Şirin takımından eşit sayıda oy aldı. Ezgi takım kaptanı olarak, tabağı değerlendirilmediği için ikinci eleme adayı olarak Alper'i seçti.



