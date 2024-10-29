MasterChef'te 'Beyza' Bilmecesi! Herkesin Merak Ettiği Soru: Yarışmadan Ayrıldı mı?
MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacısı Beyza'nın çekimlere neden katılmadığı halen bilinmiyor. Fan hesapları çeşitli iddialar ortaya attı. İşte o iddialar...
TV8'i sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de Beyza ile ilgili soru işaretleri devam ediyor. Beyza'nın çekimlerde bir kaza geçirdiği ve yüzünün yandığı hastaneye kaldırıldığı söylenmişti.
Sağlık durumu merak edilen Beyza'dan resmi bir açıklama henüz gelmedi. Yarışmaya devam edip edemeyeceği ise bilinmiyor.
Ancak sosyal medyada fanlardan ise art arda iddialar geliyor. Son olarak konuyu takip eden bir hesap Beyza'nın hastanede olduğu ve tedavisinin devam ettiğini öne sürdü. İddiaya göre; MasterChef Beyza hastanede olduğu için çekimlerde yer almıyor.