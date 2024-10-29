Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'dan Kerem Alışık Açıklaması

"Kızılcık Şerbeti"nde Kıvılcım karakteriyle dikkat çeken Evrim Alasya, tiyatrodaki rol arkadaşı Kerem Alışık ile aşk yaşamaya başladı. İkili, Caddebostan sahilinde el ele görüntülenmişti. Alasya, aşk hayatı ile ilgili ilk kez konuştu.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİ

Son olarak, Saba Tümer’in YouTube kanalında yer alan röportajında "Erkek gibi erkeklere hasret kaldım" diyen Alasya'nın, Kerem Alışık ile aşk yaşadığı kesinleşti. Çift, Caddebostan Sahil'de birlikte el ele görüntülendi.

AŞK SORULARINA SİNİRLENDİ

Evrim Alasya, Kerem Alışık ile birlikte yer aldığı tiyatro oyununun çıkışında gazetecilerin aşk hayatıyla ilgili sorularına maruz kaldı. Özel hayatıyla ilgili konuşmayı reddeden Alasya, sinirlenerek "Yapmayın bunu ya! Özel hayatımla ilgili hiçbir zaman hiçbir cümle kurmadım! Benden alamazsınız bir şey." ifadelerini kullandı. Gazetecilerin ısrarcı sorularına karşı "Neden konuşarak anlaşamıyoruz?" diyerek sert bir tepki gösterdi. Alasya'nın bu çıkışı, gazeteciler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Kaynak: Haber Merkezi