Sevenleri Endişeli: Murat Dalkılıç 10. Kez Ameliyat Masasında

Doğuştan burnundaki kemiklerin dışarıya yönelmesi sorunu nedeniyle dokuz kez operasyon geçiren Murat Dalkılıç, yine ameliyat masasına yatıyor.

Şubat 2025'e kadar tüm konserlerini iptal eden ve bu dönemde sadece özel etkinliklerde sahne alan Murat Dalkılıç'ın fotoğraf ve video yasağı şartı koydurduğu öğrenildi.

Dalkılıç son operasyonundan sonra Instagram’dan, “Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Oramdan, buramdan bir şeyler alınıp, sürekli burnuma eklendi” açıklamasını yapmıştı.