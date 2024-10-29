Ünlü Oyuncu İlker Aksum Baba Oluyor! Bebeklerinin Cinsiyeti Belli Oldu

Ünlü oyuncu İlker Aksum, geçtiğimiz yıl nefes koçu ve tiyatrocu Dilay Ekmekçioğlu ile evlenerek yeni bir hayata adım atmıştı. Şimdi, çiftin bebek heyecanı kapıda! 19 Haziran 2023 tarihinde nikâh masasına oturan Aksum, eylül ayında eşinin hamile olduğunu açıklamış, ancak bir ay sonra "Yanlış alarm" diyerek durumu düzeltmişti. Şimdi ise çiftin bir kızı olacağı müjdesi verildi.

53 yaşındaki İlker Aksum, karnı burnunda eşiyle birlikte verdiği pozunu Instagram hesabından "Ben, eşim ve kızım" notuyla takipçileriyle paylaştı. Çiftin bu mutlu haberi, hayranları arasında büyük sevinç yarattı.

İLKER AKSUM KİMDİR?

İlker Aksum, 1994 yılında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda profesyonel kariyerine adım attı ve ilk önemli rolü olarak "Hamlet" oyununda Ophelia karakterini canlandırdı. 1996'da kadro açılmadığı için İstanbul'a taşındı ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu ile İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kısa süreli çalışmalar yaptı. Bu dönemde "Sır Dosyası" dizisinde yer alarak Taylan Biraderler ile tanıştı ve hızla "Çarli" dizisinde Afakan Dayı karakterine dönüştü.

2006 yılında ilk sinema filmi "Küçük Kıyamet" ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında 28. SİYAD Türk Sineması Ödülü'nü kazandı. Ardından "Birimiz İkimiz İçin" adlı yarışma programını sundu ve "Bizim Büyük Çaresizliğimiz" filminde başrol deneyimi yaşadı. 1998 yapımı "Yabancı Damat" dizisinde Ruşen rolüyle geniş kitlelerce tanınmaya başladı. Bu başarının ardından "Kara Yılan" dizisinde Fransız komutanı canlandırdı.

Aksum, 7 Ekim 2012 tarihinde 49. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde İclal Aydın ile birlikte sunuculuk yaptı. "Kötü Yol" ve "20 Dakika" gibi dizilerde rol aldı ve 8 Şubat 2013'te vizyona giren "Mutlu Aile Defteri" filminde performans sergiledi. Sanat kariyeri boyunca çeşitli projelerde yer alan Aksum, Türk televizyon ve sinemasında önemli bir isim haline geldi.

Kaynak: Haber Merkezi