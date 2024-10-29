Eşini Aldattığı İddialarını Yalanlamıştı... Gisele Bündchen Sevgilisinden Hamile!

Dünyaca ünlü Brezilyalı model Gisele Bündchen, Amerikan futbolu yıldızı Tom Brady ile 13 yıllık evliliklerini 31 Ekim 2022'de sonlandırdı. ABD'de "örnek çift" olarak gösterilen ikilinin ayrılmasının nedeninin ihanet olduğu öne sürüldü. Bündchen'in, eşini jiu-jitsu eğitmeni Joaquim Valente ile aldattığı iddiası uzun süre gündemden düşmedi.

44 yaşındaki ünlü model ihanet iddialarını her seferinde yalanlasa da geçen yıl Valente ile ilişkileri belgelendi. Bündchen'in Benjamin (14) ve Vivian (11) adında iki çocuk sahibi olduğu Tom Brady, konu hakkında olumsuz bir yorum yapmaktan kaçındı.

EVDE DOĞUM YAPMAK İSTİYOR

Brezilyalı model ilişkisine devam ederken, son olarak hamile olduğunu da açıkladı. Üçüncü kez anne olacak modelin, Miami'deki 11 milyon dolarlık evinde doğum yapmak istediği öğrenildi. Hamilelik haberinin ardından People'a konuşan bir kaynak "Gisele Miami'de çok mutlu. Oradaki hayatından keyif alıyor ve Valente'nin hayatında olmasından dolayı çok şanslı olduğunu düşünüyor" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem