Adele ve Celine Dion Sahnede Hüngür Hüngür Ağladı

Ünlü Kanadalı şarkıcı Celine Dion, uzun bir aradan sonra Adele'in Las Vegas’taki Colosseum Theater'daki konserine katıldı. Stiff Person Sendromu nedeniyle sahnelere ara vermek zorunda kalan Dion, Adele'in konserinde izleyiciler arasında yer alarak hayranlarını ve sanatçı dostlarını sevindirdi.

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Seyirciler arasında Dion’u fark eden Adele, şarkısını keserek sahneden inip onun yanına giderek sımsıkı sarıldı. Adele ve Celine Dion arasında duygusal bir anlar yaşanırken, ikili gözyaşlarını tutamadı.

Adele, ünlü şarkısı "When We Were Young"ı söylerken Dion’a yaklaşıp ona içten bir şekilde sarıldı ve ikili gözyaşlarına boğuldu. Konser salonundaki izleyiciler ise karşılamaya alkışlarla destek verdi.

Adele ve Celine Dion Sahnede Hüngür Hüngür Ağladı - Resim : 1

GÖZYAŞLARI İÇİNDE SAHNEYE DÖNDÜ

Adele, Dion’un yanına gidip ona sevgi dolu sözler fısıldadıktan sonra Dion, Adele’in yüzünü ellerinin arasına alarak sarıldı ve İngiliz sanatçının elini öptü. Gözyaşları içinde sahneye dönen Adele, Dion’la geçirdiği bu özel anı hayatının unutulmazları arasına ekledi. Dion ise koltuğuna oturup gözyaşlarını silerken izleyicilerden büyük destek gördü.

Adele ve Celine Dion Sahnede Hüngür Hüngür Ağladı - Resim : 2

2022 YILINDA STİFF PERSON SENDROMU'NA YAKALANDI

2022 yılında Stiff Person Sendromu teşhisi konulan ve ağrılı kas spazmları, kas sertliği gibi sağlık sorunları nedeniyle sahnelerden uzak kalan Celine Dion, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın açılışında bir kez sahneye çıkmıştı. Bu performansının ardından müziğe ara veren Dion, Adele’in konseriyle bir kez daha hayranlarının karşısına çıkarak duygu dolu anlar yaşadı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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