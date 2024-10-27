Ünlü Şarkıcı Adele'den Üzen Haber! Sahnelere Veda mı Edecek?

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, nadir rastlanan bir su bakterisiyle temas etmesi nedeniyle "kısmen işitme engelli" kaldığını açıkladı. Geçtiğimiz ağustos ayında Almanya'nın Münih kentindeki konserleri esnasında ciddi sağlık sorunları yaşadığını söyleyen Grammy ödüllü şarkıcı, hissettiği acının "doğumdan daha kötü" olduğunu ifade etti.

Dün akşam ABD'nin Las Vegas'taki Caesars Palace'ta gerçekleştirdiği sahne performansı sırasında Adele, "Kulak enfeksiyonum var ve bu çok korkunç. Daha önce hiç böyle bir hastalık yaşamadım. Bu, şimdiye kadar başıma gelen en acı verici şeydi" dedi.

'KULAĞIMI KESMEK İSTEDİM'

Adele, bu hastalığın tedavisinin oldukça zor olduğunu belirterek, "Birkaç gün boyunca yanlış antibiyotik kullandım. Sonunda işe yarayan bir antibiyotik vermeyi başardılar. Birkaç kez kulağımı kesmek istedim. Artık acı çekmiyorum, bu harika ama sol kulağım biraz sağır kaldı" diye konuştu.

Ünlü şarkıcı, bir süre müziğe ara vererek oğluyla vakit geçireceğini duyurmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem