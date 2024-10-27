Ünlü Şarkıcı Adele'den Üzen Haber! Sahnelere Veda mı Edecek?

Grammy ödüllü İngiliz şarkıcı Adele, nadir görülen bir kulak enfeksiyonu nedeniyle daha önce çekmediği kadar acı çektiğini açıkladı. Ünlü şarkıcı, "Tedavisi çok zor nadir su bakterisi yüzünden sol kulağım artık biraz sağır" dedi.

Son Güncelleme:
Ünlü Şarkıcı Adele'den Üzen Haber! Sahnelere Veda mı Edecek?

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, nadir rastlanan bir su bakterisiyle temas etmesi nedeniyle "kısmen işitme engelli" kaldığını açıkladı. Geçtiğimiz ağustos ayında Almanya'nın Münih kentindeki konserleri esnasında ciddi sağlık sorunları yaşadığını söyleyen Grammy ödüllü şarkıcı, hissettiği acının "doğumdan daha kötü" olduğunu ifade etti.

Ünlü Şarkıcı Adele'den Üzen Haber! Sahnelere Veda mı Edecek? - Resim : 1

Dün akşam ABD'nin Las Vegas'taki Caesars Palace'ta gerçekleştirdiği sahne performansı sırasında Adele, "Kulak enfeksiyonum var ve bu çok korkunç. Daha önce hiç böyle bir hastalık yaşamadım. Bu, şimdiye kadar başıma gelen en acı verici şeydi" dedi.

Ünlü Şarkıcı Adele'den Üzen Haber! Sahnelere Veda mı Edecek? - Resim : 2

'KULAĞIMI KESMEK İSTEDİM'

Adele, bu hastalığın tedavisinin oldukça zor olduğunu belirterek, "Birkaç gün boyunca yanlış antibiyotik kullandım. Sonunda işe yarayan bir antibiyotik vermeyi başardılar. Birkaç kez kulağımı kesmek istedim. Artık acı çekmiyorum, bu harika ama sol kulağım biraz sağır kaldı" diye konuştu.

Ünlü şarkıcı, bir süre müziğe ara vererek oğluyla vakit geçireceğini duyurmuştu.

Adele müziğe ara vereceğini açıkladıAdele müziğe ara vereceğini açıkladıKültür - Sanat
Osmanlı Hanedanının Torunu, 'Adele Yüzünden' Davalık OlduOsmanlı Hanedanının Torunu, 'Adele Yüzünden' Davalık OlduMagazin

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
şarkıcı Engelli
Son Güncelleme:
Apandisit Patlaması Nasıl Anlaşılır? Belirtileri Nelerdir Apandisit Patlaması Nasıl Anlaşılır? Belirtileri Nelerdir
'Emily in Paris'in Yıldızından Diziye Zehir Zemberek Sözler! 'Emily in Paris'in Yıldızından Sert Açıklama
Kavanoz Dibine Çöken Pekmez Nasıl Çözülür? Kavanoz Dibine Çöken Pekmez Nasıl Çözülür?
Ünlü Şarkıcı Sosyal Medyanın Gündeminde: Şarkılarıyla Değil O Fotoğrafla Zengin Oldu! Şarkılarıyla Değil O Fotoğrafla Zengin Oldu!