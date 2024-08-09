Osmanlı Hanedanının Torunu, 'Adele Yüzünden' Davalık Oldu

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele'in eski ev sahipleri Nicholas ve Ayşe Sutton çifti ile komşuları arasındaki anlaşmazlık gündem oldu. Osmanlı hanedanlığına mensup olan ve kendi soyadı Osmanoğlu olan Ayşe Sutton ve eşinin Sussex'teki lüks malikanesi tartışma yarattı.

2003 yılından beri çiftin sahibi olduğu lüks malikane, tarihi eser statüsünde olmasına rağmen satılamadığı için 13 farklı ev yapılmasına onay çıkması için başvuruda bulunuldu. Çiftin bu planının arkasında ise Suttonların eski kiracısı Adele var.

Sözcü'de yer alan habere göre; bir dönem malikanede yaşayan Adele, geçmişte basın mensuplarına yaptığı açıklamada malikanenin "perili olduğunu" iddia edip bu lafıyla gündem olmuştu. Adele, 2012'de 6 ay için kiraladığı malikane için, "Bu ev beni ürkütüyor" demişti.

'ADELE YÜZÜNDEN SATAMADIK'

Milyonlarca pound değerindeki evin bu dedikodu yüzünden satılamadığını söyleyen Sutton çifti, para kazanmak için evi bölerek 13 ayrı ev yapmayı planladığını açıkladı. Sutton çifti, 13 yıldır satışta olan evin fiyatının birçok kez azaltıldığını söylese de Adele'in açıklamalarını işaret etti.

Fakat Sutton çiftinin komşuları bu hamleye tepki gösterdi. Bölge sakinleri, "Böyle bir adım atmak ve çok sayıda ev yapmak bölgenin doğal güzelliğini bozar. Ayrıca trafiği ve yol durumunu da olumsuz etkiler" dedi.

Yetkililerden onay almak için başvuruda bulunan Sutton çiftine tepki gösteren ve konseye bu planı reddetmesi için çağrı yapan bölge sakinleri, "Eğer bu plan onaylanırsa yağış olan günlerde kullandığımız yollar kapanacak. Bu yol çok büyük tarım araçları tarafından kullanılıyor. Güvenlik açısından çok büyük sorunlar ortaya çıkar" dedi.

FİYAT 5 MİLYON POUNDA İNDİ

Batı Sussex'teki malikanenin 1900'de inşa edildiği ve adının Lock House olduğu belirtilirken malikane South Downs Ulusal Parkı'na doğrudan baktığı da açıklandı.

Ayşe ve Nicholas çiftinin evi 2018 yılında satışa çıkardığı ve 7.25 milyon pound istediği belirtilirken şu an istenen rakamın ise 5 milyon pound olduğu kayıtlara geçti.