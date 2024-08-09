İbrahim Tatlıses İle Kızı Dilan Arasında Sular Durulmuyor: İşte Çok Konuşulacak İtiraf!

Babasıyla sorunlar yaşayan Dilan Çıtak Tatlıses, "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes duymalı. Bugün ben bir kız çocuğu olarak susarsam yarın daha fazla şiddete uğrayan çocuklarımız olur bizim." açıklamasını yapmıştı.

Şimdi ise babası İbrahim Tatlıses ile yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Dilan Çıtak, "Ben bir bedel ödediysem herkes ödeyecek. ‘Dilan benim kızım’ dedikten sonra beni seven kadar sevmeyen de oldu. Maddi bir talebim yok. Bir bedel ödedim tabii ki mirasçıyım" açıklamasında bulundu.

Dilan Çıtak Tatlıses, Beyaz Magazin programında gözyaşları içinde yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"Ben bir bedel ödediysem herkes ödeyecek. Çıktı bir anda 'Dilan benim kızım' dedi. O saatten sonra beni seven kadar sevmeyen de oldu. Bir sürü insan iş anlaşmasını feshetti. Tatlıses soyadının benim yaptığım müziğe hiçbir faydası yok. Çok büyük markaların masasından kaldırıldım. Sırf insanlar Tatlıses ile çalışmak istemedikleri için. Türkiye'nin yüzde 80'i İbrahim Tatlıses'in evlat ayrımcısı olduğunu çok iyi biliyor. Şu an için maddi bir talebim yok. Bir bedel ödedim tabii ki mirasçıyım."

İbrahim Tatlıses yayına Dilan Çıtak'ın açıklamaları sırasında mesaj gönderdi ve "Dilan Çıtak'ın tek derdi İdo Bey. Soyadımı kullanmasın" dedi.

Dilan Çıtak ise mesaja şu yanıtı verdi:

"Tabii ki İdo'dur. Annesi Derya Tuna peşimi bırakmıyor. Yapımcımı arayıp tehditlerde bulunuyor. O şahıs yüzünden dışlandım ve evden kovuldum. İbrahim Tatlıses ile uğraşamazsınız. İbrahim Tatlıses ile uğraşırsanız böyle ayağınıza dolanır. Babam ameliyat olmadan önce ona, 'Buradaki 6,5 milyon Euro'luk araziyle ilgili imzanı bana ver. Ben halledeyim hastaneden çıkınca sen zaten yorgun olursun' diye imza attırmak istiyor. Babam 'Ben daha ölmedim' imza atmıyor.

Çıtak soyadımı göğsümü gere gere kullanmaya devam edeceğim. Çünkü ben Çıtak olarak doğdum. Ben kimsenin soyadını almadım. Bana aldırdılar. Kendisi 'Dilan Çıtak benim kızımdır' diye sosyal medyada duyuru yaptığında yardımcıları yanına çağırıp 'Soyadını alacaksın. İbrahim Tatlıses'in kızı olmanın birtakım kuralları var' dedi. Davayı da ben açmadım. Kendileri babalık davası açtılar. Bana başka çocukları yüzünden de mobbing uyguladı."