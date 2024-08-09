Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'den Ayrılıyor... Yerine Gelen İsim Belli Oldu!

Ekranların yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu yeni sezonda değişiyor. Yeni sezonda oyunculuğa yönelmek isteyen Kenan İmirzalıoğlu programı bıraktı. Yarışmanın sunuculuğunu Oktay Kaynarca'nın üstleneceği öğrenildi.

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Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'den Ayrılıyor... Yerine Gelen İsim Belli Oldu!

Ekranların sevilen ismi Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz haftada kaybettiğimiz Kenan Işık’ın sunumuyla popüler hale gelen Kim Milyoner Olmak İster’i 5 yıldır sunuyordu. İmirzalıoğlu, 5 Ekim 2019’dan bu yana sunucu koltuğunda oturduğu yarışmaya veda etti.

YERİNE OKTAY KAYNARCA GELDİ

Hürriyet’te yer alan habere göre; başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, yeni sezonda Kim Milyoner Olmak İster’in başında olacak ve ATV’de izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

Gazeteci Mehmet Üstündağ, konuyla ilgili yazdığı yazısında “Kenan İmirzalıoğlu, efendiliği ve başarılı oyunculuğuyla Türk halkının gönlünde taht kurmuş bir isim. Programda da çok beğeniliyordu. Ama belli ki artık yeniden dizi setlerine dönmek istiyor. Keza Oktay Kaynarca da çok seviliyor. Ayrıca ikisini birbiriyle kıyaslamaya bile gerek yok!” ifadelerini kullandı.

‘AYRILIK DA SEVDAYA DAHİL’ İLE ANLAŞMIŞTI

Öte yandan Kenan İmirzalıoğlu, bir dijital platformda yayınlanacak ‘Ayrılık Da Sevdaya Dahil’ dizisiyle görüşme yapıyordu. Oyuncunun başrol olacağı haberleri sevenlerini heyecanlandırmıştı. Ancak iddiaya göre, ünlü isim son anda vazgeçince yerine İbrahim Çelikkol geldi. Çelikkol’un ‘Kemal’ rolünü üstleneceği dizi ekim ayında sete çıkacak. Dizinin başrol kadın oyuncusu ise uluslararası projelerde rol alan Emine Meyrem olacak.

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