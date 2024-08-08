Megastar Tarkan Havlusunu Hayranlarına Attı: Terim Mis Gibi Kokuyor

Samsun'da düzenlenen müzik festivalinde, "Megastar" lakaplı pop yıldızı Tarkan ve rap müziğin öncü ismi Ceza sahne aldı. Samsunlu müzikseverlerle buluşan Ceza'nın ardından Tarkan sahnedeki yerini aldı. Megastar, sevilen birçok şarkısını seslendirerek hayranlarına keyifli dakikalar yaşattı.

'HAVLU KALMADI KIZ'

Ünlü şarkıcı, defalarca terini sildiği havluyu bir seyirciye atınca ise ilginç bir diyalog meydana geldi. Ön taraftaki seyirciyle konuşan Tarkan o anlarda, “Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor. Yine de tersiz verebilirim isterseniz. Tertemiz bir tane” dedi.

Seyircinin cevabı duyulmazken, “Havlu kalmadı kız” diye sözlerine devam eden Tarkan, bu sözlerin ardından terli havluyu seyirciye attı. Seyirciler havluyu yakalamak için birbirleriyle yarıştı.

Kaynak: İHA