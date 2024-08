Icardi'den Wanda'ya Büyük Şok! Avukatı Açıklama Yaptı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile yaşadığı evlilik ve paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Wanda Nara, bir anda aldığı boşanma kararıyla da çok konuşulmuştu. Sosyal medya hesabında yayınladığı cesur pozlarla gündem olan Wanda Nara'ya eşinden şoke eden hamle geldi. Mauro Icardi, Wanda Nara'nın kredi kartlarını bloke ettirdiğini avukatı açıkladı. Ayrıca Mauro Icardi'nin bugün paylaştığı gönderide Wanda Nara'nın aksine alyansını hâlâ çıkarmaması ise gözlerden kaçmadı.

Bir süredir Galatasaray’da forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile iki çocuğunun annesi Wanda Nara hakkında boşanma iddiaları gündeme gelmişti. Arjantinli model Wanda Nara eşi Mauro Icardi'yi Instagram'da takip etmeyi bırakması ise ayrılık iddialarını güçlenmişti. Ünlü model daha sonra, eşini sosyal medyadan yeniden takip etmişti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yıldız golcüyle ayrıldıklarını doğrulamıştı:

"Sonların ne kadar zor olduğunu ve neye mal olduklarını biliyorum. Televizyonda veya internette gerçek olmayan şeyler var. Ama bunu kabul ediyorum. Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aşk varken daha fazlasını denemek hata değildi. Hiçbir şeyden pişman değilim, bu çifte hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım. Hiçbir suçlu veya üçüncü şahıs yok, bizim ilişkimiz her zaman dışarıdan görünenden daha güçlü. Önceliğim her zaman çocuklarım oldu ve bugün her zamankinden daha fazla. Saygınız için teşekkürler."

BOŞANMAKTAN VAZGEÇTİLER Mİ?

10 yıllık aşkta ayrılık süreci yaşanırken, Icardi'den bir paylaşım gelmiş, Nara'nın sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafı kendi profilinde alıntılayı, "Ouch" notunu düşmüştü. Futbolcunun eşiyle barışıp barışmadıkları merak konusu olmuştu.

KREDİ KARTLARINI BLOKE ETTİ

Ayrılıktan sonra her hareketiyle olay yaratan çift, barışma iddialarıyla tekrar gündeme geldi. Arjantin basınında çıkan haberlerin ardından avukattan açıklama geldi. Arjantinli gazeteci Majo Martino'nun haberinde; Mauro Icardi, kendisinden boşanan eşi Wanda Nara'ya ait tüm ek kredi kartlarını kullanıma kapattı.

WANDA NARA'NIN AVUKATI AÇIKLADI

Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld ise katıldığı bir programda açıklama yaptı; "Burada yalan yok, tam tersi. Bunlar gerçekler, tabii ki dünya döndükçe gerçek olan gerçekler. Bu bilginin nereden duyulduğunu bilmiyorum. Erkekler bunu genellikle zorlayıcı bir önlem olarak kullanıyor" ifadelerini kullandı. Wanda'nın avukatı sözlerine devam etti: "50 yıldır erkeklerin ilk yaptığı şey kredi kartını kapatmak ya da küçük çocuklarıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemek olur" açıklamasında bulundu.