Türkiye'nin Ünlü Çeyiz Markası İflas Etti: Şubeleri Teker Teker Kapanıyor

Türkiye genelinde 25 şubesi bulunan ve AGE Mutfak Eşyaları A.Ş. adıyla faaliyet gösteren marka, yaşadığı mali darboğaz nedeniyle geçtiğimiz aylarda konkordato talebinde bulunmuştu. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 26 Temmuz 2024 tarihinde bu talebi değerlendirerek şirkete 3 aylık geçici mühlet tanımıştı. Bu süre zarfında Bernardo’nun alacaklıları tarafından herhangi bir işlem yapılması yasaklanmıştı.