Türkiye'nin Ünlü Çeyiz Markası İflas Etti: Şubeleri Teker Teker Kapanıyor
40 yılı aşkın süredir AGE Mutfak Eşyaları A.Ş. adıyla faaliyet gösteren Bernardo, ekonomik krizi aşamayarak iflas bayrağını çekti. Mağazaların tek tek kapanmaya başlamasıyla birlikte çeyiz hazırlığındaki çiftler büyük hayal kırıklığı yaşadı.
Kaynak: TELE1
Türkiye’de uzun yıllardır faaliyet gösteren mutfak eşyaları zinciri AGE Mutfak Eşyaları A.Ş. adıyla faaliyet gösteren Bernardo, iflas sürecine resmen girdi. TELE1'de yer alan habere göre, ekonomik sıkıntılarla baş edemeyen firma, mahkemeye yaptığı başvuru sonucunda iflas kararıyla karşılaştı. 40 yılı aşkın süredir sektörde hizmet veren Bernardo’nun şıbeleri tek tek kapanmaya başladı.
Türkiye genelinde 25 şubesi bulunan ve AGE Mutfak Eşyaları A.Ş. adıyla faaliyet gösteren marka, yaşadığı mali darboğaz nedeniyle geçtiğimiz aylarda konkordato talebinde bulunmuştu. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 26 Temmuz 2024 tarihinde bu talebi değerlendirerek şirkete 3 aylık geçici mühlet tanımıştı. Bu süre zarfında Bernardo’nun alacaklıları tarafından herhangi bir işlem yapılması yasaklanmıştı.
Ancak süreç olumlu sonuçlanmadı. Mahkemenin iflas kararını tescil etmesinin ardından Bernardo mağazaları tek tek kapanmaya başladı. Özellikle çeyiz alışverişi yapan çiftler, markanın kapanmasıyla hayal kırıklığına uğradı.