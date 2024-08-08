El İşine Veda mı Etti? Derya Baykal Oyunculuğa Geri Döndü

Yıllardır televizyonda el işi becerisi ve yaratıcılık üzerine programlar yapan tiyatro sanatçısı Derya Baykal, oyunculuk kariyerine geri dönüyor. “Aşkın Dünkü Çocukları” filminin setine çıkan Baykal'ın, yeni yayın dönemindeki projelerden gelen teklifleri de değerlendireceği belirtildi.

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El İşine Veda mı Etti? Derya Baykal Oyunculuğa Geri Döndü

Uzun yıllardır el işi ve yemek yapımı gibi alanlarda yaptığı programlarla adından söz ettiren usta oyuncu Derya Baykal, Ordu'nun Ünye ilçesinde çekilen “Aşkın Dünkü Çocukları” filminde kamera karşısına geçti. Hülya Avşar’ın “İsabel”, Uğur Yücel’in “Arif” rolüne hayat verdiği filmde Baykal, “Terzi Firdes” karakterini canlandırıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; aşkı, dostluğu ve dayanışmayı konu alan film, 1975 yılında Ünye sahilinde iki genç aşık olan İsabel ve Arif’in sahneleriyle başlayıp günümüze uzanıyor.

Usta oyuncunun film çekimlerinin ardından yeni yayın dönemindeki projelerden gelen teklifleri de değerlendireceği öğrenildi.

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