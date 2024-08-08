Cem Yılmaz da 'Yusuf Dikeç' Akımına Katıldı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, dünya genelinde gündem olan milli atıcı Yusuf Dikeç'in ikonik pozunu verdi. Yılmaz, eli cebinde fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
2024 Paris Olimpiyatları'nda Atıcılık dalında '10 Metre Havalı Tabanca Karışık Takım' kategorisinde Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, atış sırasındaki duruşuyla sosyal medyada viral oldu.
Dikeç'in atış duruşu sosyal medyada milyonlarca kez paylaşılıp beğenildi.
ELON MUSK DA PAYLAŞMIŞTI
Sosyal medya platformu X'in (Twitter) sahibi Elon Musk'ın dahi paylaştığı milli sporcu hakkındaki paylaşımlar devam ediyor.
Son olarak ünlü komedyen Cem Yılmaz da Dikeç'in pozundan verdiği fotoğraf karesini sosyal medyadan paylaştı.
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