Kimse Anlam Veremedi... Özcan Deniz O Soruyu Duyunca Korumalarıyla Koşarak Kaçtı!

Son olarak Kızıl Goncalar dizisinde Levent karakterini canlandıran oyuncu Özcan Deniz geçtiğimiz günlerde Alaçatı’da sahne aldı.

Özcan Deniz’in koruması muhabirlerin görüntü almasına izin vermedi. Muhabir ise korumaya ‘siz neden engel oluyorsunuz?’ diye sordu. Koruma ise bu soruya ‘İstemese biz seni engellemeyiz’ cevabını verdi.

Muhabir bu kez Özcan Deniz’e ‘Görüntüleyebilir miyim?’ diye sordu. Deniz ise ‘Görüntüleyebilirsin ama konuşamam’ diyerek cevap verdi. Muhabir şarkıcıya ‘Çok güzel bir sahneydi ne söyleyeceksiniz?’ diye sordu. Deniz ise “Keyifliydi çok güzel geçti” dedi.

Gazetemagazin'in haberine göre; Deniz, muhabirin ‘Yenge Hanımı getirdiniz mi?’ sorusunu yanıtsız bıraktı. Muhabir bu kez de ‘Tekrardan bir çocuk istiyor musunuz?’ diye sordu.

Soruyu duyan şarkıcının korumalarıyla koşarak uzaklaştığı anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.